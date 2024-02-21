На роботу в Харкові запрошують трактористів, слюсарів, токарів і двірників
«Харківблагоустрій» повідомив, що має вакансії та запрошує на роботу.
Комунальному підприємству потрібні двірники та майстри в Холодногірський, Основ’яський та Слобідський райони.
Телефонувати за номерами 066-800-20-28 з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години.
Також потрібні трактористи, слюсарі та токари, телефонувати за номером 050-401-51-13 з 9 до 16 години.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дворник, мастер, робота, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківблагоустрій» повідомив, що має вакансії та запрошує на роботу.".