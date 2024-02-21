На роботу в Харкові запрошують трактористів, слюсарів, токарів і двірників

«Харківблагоустрій» повідомив, що має вакансії та запрошує на роботу.

Комунальному підприємству потрібні двірники та майстри в Холодногірський, Основ’яський та Слобідський райони.

Телефонувати за номерами 066-800-20-28 з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години.

Також потрібні трактористи, слюсарі та токари, телефонувати за номером 050-401-51-13 з 9 до 16 години.