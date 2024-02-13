Робота в Харкові: озеленювачів, трактористів, водіїв чекають у саду Шевченка
Адміністрація Центрального парку шукає працівників для саду ім. Тараса Шевченка.
На роботу в сад імені Тараса Шевченка потрібні:
– підсобний робітник
– прибиральник територій
– озеленювач
– водій автотранспорту
– тракторист
– слюсар-сантехнік
– електрик дільниці
КП “Центральний парк” пропонує:
– офіційне працевлаштування
– повний соціальний пакет
– своєчасну виплату заробітної плати
За деталями звертатись до відділу кадрів Центрального парку за телефоном 057 725 27 81
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансия, зарплата, робота, сад имени Шевченка, соцпакет, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 17:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адміністрація Центрального парку шукає працівників для саду ім. Тараса Шевченка.".