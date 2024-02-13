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Робота в Харкові: озеленювачів, трактористів, водіїв чекають у саду Шевченка

Суспільство 17:49   13.02.2024
Оксана Якушко
Робота в Харкові: озеленювачів, трактористів, водіїв чекають у саду Шевченка

Адміністрація Центрального парку шукає працівників для саду ім. Тараса Шевченка.

На роботу в сад імені Тараса Шевченка потрібні:

– підсобний робітник

– прибиральник територій

– озеленювач

– водій автотранспорту

– тракторист

– слюсар-сантехнік

– електрик дільниці

 

КП “Центральний парк” пропонує:

– офіційне працевлаштування

– повний соціальний пакет

– своєчасну виплату заробітної плати

За деталями звертатись до відділу кадрів Центрального парку за телефоном 057 725 27 81

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 17:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адміністрація Центрального парку шукає працівників для саду ім. Тараса Шевченка.".