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Обіцяють гідну зарплату і соцпакет: харківське КП пропонує роботу

Суспільство 15:57   13.02.2024
Вікторія Яковенко
Обіцяють гідну зарплату і соцпакет: харківське КП пропонує роботу Фото: КП “Харківводоканал”

У КП «Харківводоканал» опублікували актуальні вакансії.

Потрібні такі фахівці: слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок, кабельник, монтажник зовнішніх трубопроводів, водій, машиніст автовишки та автогідропідйомника.

Співробітникам обіцяють своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соцпакетом. Також у разі потреби підприємство надає можливість навчити охочих обраній спеціальності.

З усіма наявними вакансіями можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства в рубриці «Вакансії». Телефон для довідок: 739-97-74.

Читайте також: Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківводоканал» опублікували актуальні вакансії.".