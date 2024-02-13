Обіцяють гідну зарплату і соцпакет: харківське КП пропонує роботу

У КП «Харківводоканал» опублікували актуальні вакансії.

Потрібні такі фахівці: слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок, кабельник, монтажник зовнішніх трубопроводів, водій, машиніст автовишки та автогідропідйомника.

Співробітникам обіцяють своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соцпакетом. Також у разі потреби підприємство надає можливість навчити охочих обраній спеціальності.

З усіма наявними вакансіями можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства в рубриці «Вакансії». Телефон для довідок: 739-97-74.