Обіцяють гідну зарплату і соцпакет: харківське КП пропонує роботу
Фото: КП “Харківводоканал”
У КП «Харківводоканал» опублікували актуальні вакансії.
Потрібні такі фахівці: слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок, кабельник, монтажник зовнішніх трубопроводів, водій, машиніст автовишки та автогідропідйомника.
Співробітникам обіцяють своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соцпакетом. Також у разі потреби підприємство надає можливість навчити охочих обраній спеціальності.
З усіма наявними вакансіями можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства в рубриці «Вакансії». Телефон для довідок: 739-97-74.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, зарплата, соцпакет, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківводоканал» опублікували актуальні вакансії.".