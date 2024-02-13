Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу

Общество 15:57   13.02.2024
Виктория Яковенко
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу Фото: КП «Харьковводоканал»

В КП «Харьковводоканал» опубликовали актуальные вакансии.

Нужны такие специалисты: слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок, кабельник, монтажник наружных трубопроводов, водитель, машинист автовышки и автогидроподъемника.

Сотрудникам обещают своевременную выплату достойной заработной платы и обеспечение полным соцпакетом. Также в случае необходимости предприятие предоставляет возможность обучить желающих избранной специальности.

Со всеми имеющимися вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в рубрике «Вакансии». Телефон для справок: 739-97-74.

Читайте также: Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
13.02.2024, 09:38
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
13.02.2024, 10:01
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
13.02.2024, 14:10
Главные новости Харькова 13.02: погибшие, раненые, переименования, морозы
Главные новости Харькова 13.02: погибшие, раненые, переименования, морозы
13.02.2024, 15:29
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу
13.02.2024, 15:57
В Харькове трамваи №3 и №8 на два дня изменят маршруты движения
В Харькове трамваи №3 и №8 на два дня изменят маршруты движения
13.02.2024, 16:58

Новости по теме:

09:16
Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
11:59
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
11:53
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий
12:05
Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен
10:03
«Эта работа спасает жизни»: вакансии в центре крови в Харькове

Вы читали новость: «Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» опубликовали актуальные вакансии.".