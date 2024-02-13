Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу
Фото: КП «Харьковводоканал»
В КП «Харьковводоканал» опубликовали актуальные вакансии.
Нужны такие специалисты: слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок, кабельник, монтажник наружных трубопроводов, водитель, машинист автовышки и автогидроподъемника.
Сотрудникам обещают своевременную выплату достойной заработной платы и обеспечение полным соцпакетом. Также в случае необходимости предприятие предоставляет возможность обучить желающих избранной специальности.
Со всеми имеющимися вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в рубрике «Вакансии». Телефон для справок: 739-97-74.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, соцпакет, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» опубликовали актуальные вакансии.".