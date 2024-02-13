Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу

В КП «Харьковводоканал» опубликовали актуальные вакансии.

Нужны такие специалисты: слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок, кабельник, монтажник наружных трубопроводов, водитель, машинист автовышки и автогидроподъемника.

Сотрудникам обещают своевременную выплату достойной заработной платы и обеспечение полным соцпакетом. Также в случае необходимости предприятие предоставляет возможность обучить желающих избранной специальности.

Со всеми имеющимися вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в рубрике «Вакансии». Телефон для справок: 739-97-74.