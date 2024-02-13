Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
О вакансиях в районных участках сообщила пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».
Перечень сотрудников, которых ищут, следующий:
Золочевский участок
🔸 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
🔸 слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов;
🔸 водитель автотранспортных средств;
🔸 диспетчер аварийно-диспетчерской службы.
Богодуховский участок
🔸 диспетчер аварийно-диспетчерской службы;
🔸 слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.
Пересечанский участок
🔸 диспетчер аварийно-диспетчерской службы;
🔸 водитель автотранспортных средств;
🔸 техник службы эксплуатации сетей;
🔸 контроллер газового хозяйства.
Соискателям обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет и стабильную зарплату.
Все подробности можно узнать по телефону: (097) 389-32-30.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, Газсети, новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вакансиях в районных участках сообщила пресс-служба Харьковского филиала «Газсети»".