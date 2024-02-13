Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников

О вакансиях в районных участках сообщила пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».

Перечень сотрудников, которых ищут, следующий:

Золочевский участок

🔸 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

🔸 слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов;

🔸 водитель автотранспортных средств;

🔸 диспетчер аварийно-диспетчерской службы.

Богодуховский участок

🔸 диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

🔸 слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.

Пересечанский участок

🔸 диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

🔸 водитель автотранспортных средств;

🔸 техник службы эксплуатации сетей;

🔸 контроллер газового хозяйства.

Соискателям обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет и стабильную зарплату.

Все подробности можно узнать по телефону: (097) 389-32-30.