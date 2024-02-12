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Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников

Общество 11:59   12.02.2024
Оксана Горун
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников

КП «Харьковводоканал» сообщило о вакансиях для представителей рабочих профессий в Харькове.

«В результате непрекращающейся жестокой агрессии продолжает существенно увеличиваться производственная нагрузка на работников предприятия. В первую очередь ощущаем нехватку слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электроустановок, кабельщиков, монтажников наружных трубопроводов, водителей, машиниста автовышки и автогидроподъемника. Прекрасно понимая нынешнюю ситуацию мы готовы всячески идти навстречу и принять на работу сотрудников всех возрастов», — говорит начальник отдела управления персоналом КП «Харьковводоканал» Елена Прусакова.

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Она подчеркнула, что своевременная выплата зарплаты и полный соцпакет гарантированы. Также предприятие готово обучать кандидатов.

Подробности об имеющихся вакансиях и зарплатах — на сайте «Водоканала».

За справками можно обращаться по телефону: (057) 739-97-74.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 11:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» сообщило о вакансиях для представителей рабочих профессий в Харькове".