Робота у Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників

КП “Харківводоканал” повідомило про вакансії для представників робітничих професій у Харкові.

“Внаслідок неослабної жорстокої агресії продовжує суттєво збільшуватись виробниче навантаження на працівників підприємства. Насамперед відчуваємо нестачу слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустановок, кабельників, монтажників зовнішніх трубопроводів, водіїв, машиніста автовежі та автогідропідіймача. Прекрасно розуміючи нинішню ситуацію ми готові всіляко йти назустріч і прийняти на роботу співробітників різного віку”, – каже начальниця відділу управління персоналом КП “Харківводоканал” Олена Прусакова.

Вона наголосила, що своєчасна виплата зарплати та повний соцпакет гарантовані. Також підприємство готове навчати кандидатів.

Подробиці про наявні вакансії та зарплати – на сайті “Водоканалу”.

За довідками можна звертатись за телефоном: (057) 739-97-74.