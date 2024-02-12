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Робота у Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників

Суспільство 11:59   12.02.2024
Оксана Горун
Робота у Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників

КП “Харківводоканал” повідомило про вакансії для представників робітничих професій у Харкові.

“Внаслідок неослабної жорстокої агресії продовжує суттєво збільшуватись виробниче навантаження на працівників підприємства. Насамперед відчуваємо нестачу слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустановок, кабельників, монтажників зовнішніх трубопроводів, водіїв, машиніста автовежі та автогідропідіймача. Прекрасно розуміючи нинішню ситуацію ми готові всіляко йти назустріч і прийняти на роботу співробітників різного віку”, – каже начальниця відділу управління персоналом КП “Харківводоканал” Олена Прусакова.

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Вона наголосила, що своєчасна виплата зарплати та повний соцпакет гарантовані. Також підприємство готове навчати кандидатів.

Подробиці про наявні вакансії та зарплати – на сайті “Водоканалу”.

За довідками можна звертатись за телефоном: (057) 739-97-74.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” повідомило про вакансії для представників робітничих професій у Харкові".