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Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій

Суспільство 11:53   08.02.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій Фото: ХОВА

Станом на 8 лютого у Харківській області актуальні 815 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніст крана із зарплатою 22300 гривень. Кондитер матиме 22 тисячі, а токар – 17.

Вчитель закладу загальної середньої освіти зароблятиме 16 тисяч гривень, архітектор – 15, кравець – 14800, оператор конвеєрної лінії – 13 тисяч, економіст з матеріально-технічного забезпечення та юрист – 12 тисяч, а інспектор (пенітенціарна система) – 11 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 8 лютого у Харківській області актуальні 815 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".