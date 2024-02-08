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Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий

Общество 11:53   08.02.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий Фото: ХОВА

По состоянию на 8 февраля в Харьковской области актуальны 815 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста крана с зарплатой в 22300 гривен. Кондитер будет иметь 22 тысячи, а токарь – 17.

Учитель заведения общего среднего образования будет зарабатывать 16 тысяч гривен, архитектор – 15, портной – 14800, оператор конвейерной линии – 13 тысяч, экономист по материально-техническому обеспечению и юрист – 12 тысяч, а инспектор (пенитенциарная система) – 11 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Нужно ли Харькову искусство: правда о зарплатах актеров от 2 тысяч и плесени

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 8 февраля в Харьковской области актуальны 815 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".