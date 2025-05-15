Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь

Валковскую громаду исключили из списка территорий возможных боевых действий.

Об этом сообщает Валковский городской совет и отмечает: «Важная новость для нашей громады».

Согласно приказу Минрегиона №779 от 30.04.2025, громада потеряла этот статус с 23 марта 2025 года.

«Это открывает путь к смешанному обучению в наших школах, где есть укрытия», — подчеркнули в горсовете.