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Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь

Общество 15:24   15.05.2025
Виктория Яковенко
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь Фото: Валковский горсовет

Валковскую громаду исключили из списка территорий возможных боевых действий.

Об этом сообщает Валковский городской совет и отмечает: «Важная новость для нашей громады».

Согласно приказу Минрегиона №779 от 30.04.2025, громада потеряла этот статус с 23 марта 2025 года.

«Это открывает путь к смешанному обучению в наших школах, где есть укрытия», — подчеркнули в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Валковскую громаду исключили из списка территорий возможных боевых действий.".