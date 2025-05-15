Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
Фото: Валковский горсовет
Валковскую громаду исключили из списка территорий возможных боевых действий.
Об этом сообщает Валковский городской совет и отмечает: «Важная новость для нашей громады».
Согласно приказу Минрегиона №779 от 30.04.2025, громада потеряла этот статус с 23 марта 2025 года.
«Это открывает путь к смешанному обучению в наших школах, где есть укрытия», — подчеркнули в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боевые действия, Валки, міськрада, список;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Валковскую громаду исключили из списка территорий возможных боевых действий.".