До конца года планируем до 40 тысяч детей вывести на смешанное обучение — ОВА

В учебных заведениях Харьковщины насчитывается 445 защитных сооружений из которых 135 — противорадиационные укрытия и 310 — самые простые, сообщает ХОВА.

«Есть громады, где дети могут учиться только в защитных сооружениях, там, где военная обстановка не позволяет другого формата. И для этого мы строим и возводим 19 школ, которые будут построены и введены в эксплуатацию до конца этого календарного года. И плюс у нас в проектах еще 30 соответствующих проектов», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

В ОВА уточнили, что на обустройство 19 хранилищ в 13 громадах области из госбюджета планируют направить более 1,3 миллиарда гривен. В прошлом году на обустройство безопасных условий в 23 школах в 19 громадах региона выделено из госбюджета более 2,1 миллиарда гривен.

«На днях будет совещание в Офисе президента и профильном Министерстве образования и науки. Будем говорить о том, что необходимы еще ресурсы для строительства дополнительных безопасных образовательных сред. Плюс, индивидуальная работа с нашими ТГ, где руководство планирует выводить детей в, скажем так, самые простые укрытия, но для этого громады должны выйти из статуса возможных боевых действий, однако, конечно, будем учитывать военную обстановку. Если она будет разрешать, то такие решения будем принимать. И есть отдельные громады Лозовского района, которые поставили себе задачу до конца этого года вывести все школы, всех детей в смешанный формат. В принципе планируем до конца года до 40 тысяч детей вывести в такой формат для обучения», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Вопросы образовательного процесса в регионе обсудили на заседании членов Конгресса местных и региональных властей. Уделили внимание и вопросу реализации Реформы системы питания в учебных заведениях. Напомнили, что в области продолжается строительство второй в стране фабрики-кухни, которая позволит обеспечить горячим питанием более 12 000 учеников из 86 учебных заведений Лозовского района. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для модернизации пищеблоков по модели фабрики-кухни на 27 объектах на общую сумму более 427,9 миллиона гривен.

«Стоит отметить, что субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учеников получили 63 заведения общего среднего образования 6 территориальных громад для питания 5298 детей, общий объем субвенции составляет около 7,6 миллиона гривен», — сообщила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.

Видео: ХОВА

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