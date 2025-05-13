Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
Мэр Харькова Игорь Терехов на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 12 мая заговорил о том, что необходимы равные условия при распределении госсубвенций между городами и областями.
«В Харькове функционируют четыре подземные школы, построенные, подчеркиваю, за счет городского бюджета и при поддержке международных партнеров. И я очень хочу, чтобы когда речь идет о строительстве подземных пространств, мы обеспечили равные условия между разными городами и областями, чтобы были честные взаимоотношения, когда распределяются субвенции», — цитирует слова Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.
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Напомним, 17 июля 2024 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Для Харькова финансирование не предусмотрено. В августе — перед началом учебного года — Терехов заявил, что с начала полномасштабной войны Харьков не получил «ни копейки» от государства на укрытия в школах, метрошколу и подземную школу. Тогда руководитель экспертной группы директората школьного образования Министерства образования Татьяна Балашова поясняла: в 2023 году Харьковская область получила почти 224 млн грн госсубвенции, распределяла средства ХОВА и, конечно, часть могли направить и на Харьков. 20 августа Кабмин сообщил о новой субвенции на укрытия в украинских школах в размере 5 миллиардов гривен. Синегубов проинформировал, что Харьковщина получит более 2 миллиардов на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345 миллионов обещали передать Харькову.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: госбюджет, подземные школы, субвенция, терехов, укрытия, финансирование;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 12 мая заговорил о том, что необходимы равные условия при распределении госсубвенций между городами и областями".