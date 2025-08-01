Мэр Харькова рассказал об укрытиях в городе: основном и простейших (видео)

Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что сеть строений гражданской защиты в Харькове постоянно развивается.

«Хочу напомнить вам, что основным укрытием в Харькове является метрополитен, 30 станций метрополитена, которые работали как укрытие, начиная с 2022 года. Во время первых дней полномасштабной войны в Харьковском метрополитене находилось 160 тысяч жителей города, постоянно находились там, круглосуточно. Сейчас все станции открыты, когда звучит воздушная тревога, люди могут спускаться и находиться там столько, сколько они хотят. Кроме этого, у нас есть 14 (безопасных) остановок, которые мы построили для того, чтобы люди имели возможность укрытия на остановке», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также в городе привели в порядок подвалы жилых домов, которые используют как простейшие укрытия.

«Мы пользовались этими простыми укрытиями во время последнего обстрела, который был неделю назад, когда был такой мощный обстрел. Он был комбинированным, когда сначала были попадания КАБов, потом баллистика, а потом еще «Шахеды». И наши коммунальные службы, мы находились там и использовали эти подвальные помещения вместе с жителями этого микрорайона как самое простое укрытие», — поделился мэр Харькова.