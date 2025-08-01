Мер Харкова розповів про укриття в місті: головне та найпростіші (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що мережа будівель цивільного захисту в Харкові постійно розвивається.

“Хочу нагадати вам, що основним укриттям у місті Харкова є метрополітен, 30 станцій метрополітену, які працювали, як укриття, починаючи з 2022 року. І хочу нагадати вам, що під час перших днів повномасштабної війни в Харківському метрополітені перебувало 160 тисяч мешканців міста Харкова постійно, цілодобово перебували там. Зараз усі станції відчинені, коли лунає повітряна тривога, то люди можуть спускатися й перебувати там стільки, скільки вони хочуть. Крім цього, ми маємо 14 (безпечних) зупинок, які ми побудували для того, щоб люди мали можливість укриття на зупинці”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також у місті впорядкували підвали житлових будинків, які використовують як найпростіші укриття.

“Ми користувалися цими найпростішими укриттями під час останнього обстрілу, який був тиждень тому, коли був такий потужний обстріл. Він був комбінований, коли спочатку були влучання КАБів, потім балістика, а потім ще “шахеди”. І наші комунальні служби, ми перебували там і використовували ці підвальні приміщення разом із мешканцями цього мікрорайону як найпростіше укриття”, – поділився мер Харкова.