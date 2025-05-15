Live
  • Чт 15.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.59

Самый высокий уровень безопасности на НМТ будет на Харьковщине – Сидоренко

Общество 19:47   15.05.2025
Оксана Якушко
Самый высокий уровень безопасности на НМТ будет на Харьковщине – Сидоренко Фото: Елена Нагорная

Ранее уже случались «прилеты» по зданиям, где должны проводить НМТ, но укрытия на Харьковщине уцелели.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По его словам, уровень безопасности на НМТ в Харьковской области будет самым высоким, который можно обеспечить сегодня в Украине во время войны.

«Выше уровня уже нет. Во-первых, еще в прошлом году все укрытия, временные экзаменационные центры, где мы будем работать, а их в Харьковской области будет 40, получили сертификат соответствия требованиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Год пошел на подготовку, время использовали для улучшения условий пребывания детей, для создания дополнительных укрытий. У нас есть примеры, в городе Балаклея, когда был прилет вражеских снарядов по заведению. Часть помещения разрушена, а укрытие совершенно целое, оно выдержало. Своего рода это была проверка. Плохой пример, но он подтверждает, что все то, что могли сделать органы государственной власти и местного самоуправления, руководители учебных заведений, они сделали», — отметил Сидоренко.

Читайте также: Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
15.05.2025, 07:25
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
15.05.2025, 15:24
Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
14.05.2025, 20:17
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
15.05.2025, 08:30
Новости Харькова — главное за 15 мая: День вышиванки, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 15 мая: День вышиванки, ситуация на фронте
15.05.2025, 16:52
Прогноз погоды на 16 мая в Харькове и области: днем ​​до 23 тепла
Прогноз погоды на 16 мая в Харькове и области: днем ​​до 23 тепла
15.05.2025, 20:14

Новости по теме:

18:19
Уровень знаний по английскому и математике снизился из-за войны в Украине

Вы читали новость: «Самый высокий уровень безопасности на НМТ будет на Харьковщине – Сидоренко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 19:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее уже случались «прилеты» по зданиям, где должны были проводить НМТ, но укрытия на Харьковщине уцелели.".