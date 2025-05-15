Самый высокий уровень безопасности на НМТ будет на Харьковщине – Сидоренко
Ранее уже случались «прилеты» по зданиям, где должны проводить НМТ, но укрытия на Харьковщине уцелели.
Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
По его словам, уровень безопасности на НМТ в Харьковской области будет самым высоким, который можно обеспечить сегодня в Украине во время войны.
«Выше уровня уже нет. Во-первых, еще в прошлом году все укрытия, временные экзаменационные центры, где мы будем работать, а их в Харьковской области будет 40, получили сертификат соответствия требованиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Год пошел на подготовку, время использовали для улучшения условий пребывания детей, для создания дополнительных укрытий. У нас есть примеры, в городе Балаклея, когда был прилет вражеских снарядов по заведению. Часть помещения разрушена, а укрытие совершенно целое, оно выдержало. Своего рода это была проверка. Плохой пример, но он подтверждает, что все то, что могли сделать органы государственной власти и местного самоуправления, руководители учебных заведений, они сделали», — отметил Сидоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Александр Сидоренко, нмт, укрытия, уровень безопасности;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 19:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее уже случались «прилеты» по зданиям, где должны были проводить НМТ, но укрытия на Харьковщине уцелели.".