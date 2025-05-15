Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию

Пока в Харькове реализуют проект автоматов с бесплатной питьевой водой, под Харьковом — в Малоданиловской громаде работает альтернатива: запускают уже вторую фильтрационную станцию.

Подробности сообщил глава громады Александр Гололобов.

«Частично система водоснабжения в нашей громаде централизованная, однако вода из водопровода не всегда отвечает стандартам качества питьевой воды. Мы постоянно работаем над ее улучшением. В поселке Малая Даниловка в скором времени заработает уже вторая фильтрационная станция, где жители могут бесплатно набирать качественную питьевую воду», — сообщил он утром 15 мая.

Проект реализуют благодаря благотворителным организациям. Первая фильтрационная станция работает на улице Юбилейной, возле котельной. Вторая будет на территории центра социального обслуживания — для жителей Академгородка.

«Каждый желающий может прийти и набрать воду в свои емкости в неограниченном количестве», — утверждает глава громады.