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Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию

Общество 08:30   15.05.2025
Оксана Горун
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию Фото: depositphotos.com

Пока в Харькове реализуют проект автоматов с бесплатной питьевой водой, под Харьковом — в Малоданиловской громаде работает альтернатива: запускают уже вторую фильтрационную станцию.

Подробности сообщил глава громады Александр Гололобов.

«Частично система водоснабжения в нашей громаде централизованная, однако вода из водопровода не всегда отвечает стандартам качества питьевой воды. Мы постоянно работаем над ее улучшением. В поселке Малая Даниловка в скором времени заработает уже вторая фильтрационная станция, где жители могут бесплатно набирать качественную питьевую воду», — сообщил он утром 15 мая.

Иллюстрация: Александр Гололобов/Telegram

Проект реализуют благодаря благотворителным организациям. Первая фильтрационная станция работает на улице Юбилейной, возле котельной. Вторая будет на территории центра социального обслуживания — для жителей Академгородка.

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«Каждый желающий может прийти и набрать воду в свои емкости в неограниченном количестве», — утверждает глава громады.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока в Харькове реализуют проект автоматов с бесплатной питьевой водой, под Харьковом — в Малоданиловской громаде работает альтернатива: запускают уже вторую фильтрационную станцию".