Источники Харькова проверили эпидемиологи: откуда нельзя пить

Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней исследовали пробы воды изо всех популярных источников Харькова.

«В г. Харьков исследовано 13 проб воды из 12-ти каптажей природных источников (Саржин яр, Манжосов яр, поселок Олешки, парк «Юность», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Алексеевская балка», ул. Минераловодская, 1, ул. Владислава Зубенко, 25, ул. Бучмы (2 каптажа). Отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям эпидемической безопасности регистрировались в воде пяти источников: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юность», ул. Бучмы (левая сторона). По санитарно-химическим показателям не соответствовала нормативным требованиям вода из каптажей источников в парке «Юность» (по содержанию нитратов и показателю общей жесткости)«, — сообщили в ХОЦКиПБ.

Эпидемиологи напомнили, что вода из источников, которая может казаться куда вкусней водопроводной, на деле может быть намного опаснее «порции свежей хлорки».

«Подземные воды, из которых питаются такие источники, не защищены от попадания вредных веществ как химических, так и биологических. Чтобы избежать заражения кишечными инфекциями, такую ​​воду необходимо обязательно кипятить перед употреблением», — подчеркнули специалисты.

При этом и кипячение не решает всех проблем. Оно не меняет химический состав воды. Так что если в ней были нитраты — там они и останутся. Это особенно касается воды из колодцев, которая в Харьковской области часто не выдерживает «тест на химию».

«В 46,7% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию, иногда до 40 раз. Высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Лозовского районов», — предупредили в Центре.

Колодезная вода особенно опасна для младенцев и маленьких детей, так как высокая концентрация нитратов может вызвать у них скрытый кислородный голод. Приготовление детских смесей или питье из колодца не раз приводили к смертельным случаям (и в нашем регионе, в том числе).

«Вода для маленьких детей должна быть столь же безопасной и качественной, как и еда. Так что родители должны внимательно относиться к ее выбору. Самым безопасным решением является использование специальной бутилированной воды», — напомнили эпидемиологи.