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Более 2 млрд грн дало правительство на укрытия в школах и детсадах Харьковщины

Общество 21:20   20.08.2024
Оксана Якушко
Более 2 млрд грн дало правительство на укрытия в школах и детсадах Харьковщины

Правительство Украины направило дополнительные деньги на защитные сооружения для 23 учебных заведения Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковская область получит еще 2 млрд 177 млн ​​на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345,2 млн грн, как и планировали, будет направлен на город Харьков», — сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Украины направило дополнительные деньги на защитные сооружения для 23 учебных заведения Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".