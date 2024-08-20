Более 2 млрд грн дало правительство на укрытия в школах и детсадах Харьковщины

Правительство Украины направило дополнительные деньги на защитные сооружения для 23 учебных заведения Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковская область получит еще 2 млрд 177 млн ​​на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345,2 млн грн, как и планировали, будет направлен на город Харьков», — сообщил Синегубов.