Более 2 млрд грн дало правительство на укрытия в школах и детсадах Харьковщины
Правительство Украины направило дополнительные деньги на защитные сооружения для 23 учебных заведения Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Харьковская область получит еще 2 млрд 177 млн на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345,2 млн грн, как и планировали, будет направлен на город Харьков», — сообщил Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, защитные сооружения, Олег Синегубов, правительство, укрытия, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 21:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Украины направило дополнительные деньги на защитные сооружения для 23 учебных заведения Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".