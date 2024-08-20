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Понад 2 млрд грн дав уряд України на укриття в школах і дитсадках Харківщини

Суспільство 21:20   20.08.2024
Оксана Якушко
Понад 2 млрд грн дав уряд України на укриття в школах і дитсадках Харківщини

Уряд України надіслав додаткові гроші на захисні споруди для 23 навчальних закладів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківська область отримає ще 2 млрд 177 млн на 23 обʼєкта у 19 громадах. Із них 345,2 млн грн, як і планували, буде спрямовано власне на місто Харків», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Понад 2 млрд грн дав уряд України на укриття в школах і дитсадках Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд України надіслав додаткові гроші на захисні споруди для 23 навчальних закладів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".