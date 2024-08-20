Понад 2 млрд грн дав уряд України на укриття в школах і дитсадках Харківщини

Уряд України надіслав додаткові гроші на захисні споруди для 23 навчальних закладів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківська область отримає ще 2 млрд 177 млн на 23 обʼєкта у 19 громадах. Із них 345,2 млн грн, як і планували, буде спрямовано власне на місто Харків», – повідомив Синєгубов.