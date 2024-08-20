Ще 5 млрд виділяє Кабмін на укриття в школах: Шмигаль згадав Харківщину

Близько 5 мільярдів гривень додаткової дотації з держбюджету спрямують на укриття у школах Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ще майже 216 мільйонів гривень виділили на шкільні автобуси, яких цього року вже придбали понад 120 одиниць, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Очікуємо, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів», — сказав Шмигаль.

Як саме розподілять між регіонами додаткове фінансування, прем’єр не уточнив. Шмигаль нагадав, що раніше у держбюджеті було передбачено 2,5 мільярда гривень на будівництво шкільних укриттів та мільярд на закупівлю автобусів.

Нагадаємо, 17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків фінансування не отримає.

7 серпня мер Ігор Терехов заявив, що за три роки Харків не отримав «ні копійки» від держави на укриття у школах, метрошколу та підземну школу. За його словами, всі роботи були проведені коштом міського бюджету та міжнародних партнерів.