У другій чверті діти навчатимуться у нових підземних школах Харкова – Терехов

У Харкові активно будують три підземні школи, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі нацмарафону.

«Будівельні роботи йдуть повним ходом. Так, до 1 вересня ми не зможемо це побудувати. Але другий четвер дітей будуть мати можливість вчитися і в цих трьох побудованих школах», – розповів Терехов.

Він зазначив, що у Харкові не скорочували жодного вчителя чи вихователя.

«Для нас це дуже важливо. Так, звісно, коштів на все не вистачає. Але ми тримаємо баланс, щоб зберегти кадровий потенціал. І навіть ті вчителі, які, на жаль, вимушені знаходитись у нашому місті, вони в режимі онлайн дають дітям нашим знанням», – підкреслив Терехов.