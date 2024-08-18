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У другій чверті діти навчатимуться у нових підземних школах Харкова – Терехов

Суспільство 16:01   18.08.2024
Оксана Якушко
У другій чверті діти навчатимуться у нових підземних школах Харкова – Терехов

У Харкові активно будують три підземні школи, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі нацмарафону.

«Будівельні роботи йдуть повним ходом. Так, до 1 вересня ми не зможемо це побудувати. Але другий четвер дітей будуть мати можливість вчитися і в цих трьох побудованих школах», – розповів Терехов.

Він зазначив, що у Харкові не скорочували жодного вчителя чи вихователя.

«Для нас це дуже важливо. Так, звісно, коштів на все не вистачає. Але ми тримаємо баланс, щоб зберегти кадровий потенціал. І навіть ті вчителі, які, на жаль, вимушені знаходитись у нашому місті, вони в режимі онлайн дають дітям нашим знанням», – підкреслив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 16:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові активно будують три підземні школи, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі нацмарафону.".