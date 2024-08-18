У другій чверті діти навчатимуться у нових підземних школах Харкова – Терехов
У Харкові активно будують три підземні школи, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі нацмарафону.
«Будівельні роботи йдуть повним ходом. Так, до 1 вересня ми не зможемо це побудувати. Але другий четвер дітей будуть мати можливість вчитися і в цих трьох побудованих школах», – розповів Терехов.
Він зазначив, що у Харкові не скорочували жодного вчителя чи вихователя.
«Для нас це дуже важливо. Так, звісно, коштів на все не вистачає. Але ми тримаємо баланс, щоб зберегти кадровий потенціал. І навіть ті вчителі, які, на жаль, вимушені знаходитись у нашому місті, вони в режимі онлайн дають дітям нашим знанням», – підкреслив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, діти, подземная школа, учитель, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 16:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові активно будують три підземні школи, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі нацмарафону.".