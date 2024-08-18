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Во второй четверти дети будут учиться в трех новых подземных школах Харькова

Общество 16:01   18.08.2024
Оксана Якушко
Во второй четверти дети будут учиться в трех новых подземных школах Харькова Скриншот

В Харькове активно строят три подземных школы, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Строительные работы идут полным ходом. Да, до 1 сентября мы не сможем их построить. Но во второй четверти дети будут иметь возможность учиться и в этих трех построенных школах», – рассказал Терехов.

Он отметил, что в Харькове не сокращали ни одного учителя или воспитателя.

«Для нас это очень важно. Да, конечно, средств на все не хватает. Но мы держим баланс для сохранения кадрового потенциала. И даже те учителя, которые, к сожалению, вынуждены находиться не в нашем городе, они в режиме онлайн дают детям знания», — подчеркнул Терехов.

Читайте также: 5 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Харькове – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 16:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове активно строят три подземных школы, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".