Во второй четверти дети будут учиться в трех новых подземных школах Харькова

В Харькове активно строят три подземных школы, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Строительные работы идут полным ходом. Да, до 1 сентября мы не сможем их построить. Но во второй четверти дети будут иметь возможность учиться и в этих трех построенных школах», – рассказал Терехов.

Он отметил, что в Харькове не сокращали ни одного учителя или воспитателя.

«Для нас это очень важно. Да, конечно, средств на все не хватает. Но мы держим баланс для сохранения кадрового потенциала. И даже те учителя, которые, к сожалению, вынуждены находиться не в нашем городе, они в режиме онлайн дают детям знания», — подчеркнул Терехов.