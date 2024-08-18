Во второй четверти дети будут учиться в трех новых подземных школах Харькова
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В Харькове активно строят три подземных школы, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Строительные работы идут полным ходом. Да, до 1 сентября мы не сможем их построить. Но во второй четверти дети будут иметь возможность учиться и в этих трех построенных школах», – рассказал Терехов.
Он отметил, что в Харькове не сокращали ни одного учителя или воспитателя.
«Для нас это очень важно. Да, конечно, средств на все не хватает. Но мы держим баланс для сохранения кадрового потенциала. И даже те учителя, которые, к сожалению, вынуждены находиться не в нашем городе, они в режиме онлайн дают детям знания», — подчеркнул Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, подземная школа, учитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 16:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове активно строят три подземных школы, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".