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5 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Харькове — Терехов

Общество 09:32   15.08.2024
Виктория Яковенко
5 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Харькове — Терехов

В Харькове продолжается подготовка к новому учебному году, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Сегодня мы вынуждены учить детей под землей. Что касается брака, то брак есть только в денежных средствах. Ведь если бы у нас были неограниченные ресурсы бюджета Харькова, то мы бы строили гораздо больше подземных школ. В 1 класс с 1 сентября пойдут 5 тысяч первоклассников, мы создаем им все условия, чтобы они имели возможность учиться. До 1 сентября будет обустроено 6 станций метро-школы, строим еще три подземные школы, каждая из которых рассчитана на 450 учеников в одну смену. 1 сентября эти школы не будут готовы, я надеюсь, что примерно через два месяца мы обустроим все школы», — заявил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается подготовка к новому учебному году, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".