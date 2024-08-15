Live
  • Чт 15.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.33
  • EUR 45.55

5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов

Суспільство 09:32   15.08.2024
Вікторія Яковенко
5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов Фото: телеграм Ігоря Терехова

У Харкові продовжується підготовка до нового навчального року, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Сьогодні ми вимушені навчати дітей під землею. Що стосується браку, то брак є тільки в коштах. Адже, якщо у нас були б необмежені ресурси бюджету Харкова, то ми б будували набагато більше підземних шкіл. До 1 класу з 1 вересня підуть 5 тисяч першокласників, ми створюємо їм всі умови, щоб вони мали можливість навчатися. До 1 вересня буде облаштовано 6 станцій метро-школи, будуємо ще три підземні школи, кожна з яких розрахована на 450 учнів в одну зміну. 1 вересня ці школи не будуть готові, я сподіваюсь, що приблизно за місяці два ми облаштуємо всі школи», – заявив Терехов.

Читайте також: Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові з’являться дві лікарні під землею
У Харкові з’являться дві лікарні під землею
15.08.2024, 09:43
5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов
5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов
15.08.2024, 09:32
«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов
«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов
15.08.2024, 09:20
Двоє медиків загинули, ще четверо людей постраждали за добу на Харківщині
Двоє медиків загинули, ще четверо людей постраждали за добу на Харківщині
15.08.2024, 09:03
ЗС РФ намагалися поцілити по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині
ЗС РФ намагалися поцілити по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині
15.08.2024, 08:48
У Харкові декомунізують будівлю міськради: Терехов видав розпорядження
У Харкові декомунізують будівлю міськради: Терехов видав розпорядження
14.08.2024, 10:32

Новини за темою:


Ви читали новину: «5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжується підготовка до нового навчального року, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.".