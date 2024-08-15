5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов
Фото: телеграм Ігоря Терехова
У Харкові продовжується підготовка до нового навчального року, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Сьогодні ми вимушені навчати дітей під землею. Що стосується браку, то брак є тільки в коштах. Адже, якщо у нас були б необмежені ресурси бюджету Харкова, то ми б будували набагато більше підземних шкіл. До 1 класу з 1 вересня підуть 5 тисяч першокласників, ми створюємо їм всі умови, щоб вони мали можливість навчатися. До 1 вересня буде облаштовано 6 станцій метро-школи, будуємо ще три підземні школи, кожна з яких розрахована на 450 учнів в одну зміну. 1 вересня ці школи не будуть готові, я сподіваюсь, що приблизно за місяці два ми облаштуємо всі школи», – заявив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро-школа, первоклассники, терехов, учебный год, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 09:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжується підготовка до нового навчального року, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.".