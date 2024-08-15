5 тисяч першокласників підуть у школу 1 вересня у Харкові – Терехов

У Харкові продовжується підготовка до нового навчального року, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Сьогодні ми вимушені навчати дітей під землею. Що стосується браку, то брак є тільки в коштах. Адже, якщо у нас були б необмежені ресурси бюджету Харкова, то ми б будували набагато більше підземних шкіл. До 1 класу з 1 вересня підуть 5 тисяч першокласників, ми створюємо їм всі умови, щоб вони мали можливість навчатися. До 1 вересня буде облаштовано 6 станцій метро-школи, будуємо ще три підземні школи, кожна з яких розрахована на 450 учнів в одну зміну. 1 вересня ці школи не будуть готові, я сподіваюсь, що приблизно за місяці два ми облаштуємо всі школи», – заявив Терехов.