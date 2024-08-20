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Еще 5 млрд выделяет Кабмин на укрытия в школах: Шмыгаль упомянул Харьковщину

Общество 14:13   20.08.2024
Елена Нагорная
Еще 5 млрд выделяет Кабмин на укрытия в школах: Шмыгаль упомянул Харьковщину

Около 5 миллиардов гривен дополнительной дотации из госбюджета направят на укрытия в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Еще почти 216 миллионов гривен выделили на школьные автобусы, которых в этом году уже приобрели более 120 единиц, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет приобретено не менее 500 школьных автобусов», — сказал Шмыгаль.

Как именно распределят между регионами дополнительное финансирование, премьер не уточнил. Шмыгаль напомнил, что ранее в госбюджете было предусмотрено 2,5 миллиарда гривен на строительство школьных укрытий и миллиард на закупку автобусов.

Напомним, 17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Для Харькова финансирование не предусмотрено.

7 августа мэр Игорь Терехов заявил, что за три года Харьков не получил «ни копейки» от государства на укрытия в школах, метрошколу и подземную школу. По его словам, все работы были проведены за средства городского бюджета и международных партнеров.

Автор: Елена Нагорная
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Еще 5 млрд выделяет Кабмин на укрытия в школах: Шмыгаль упомянул Харьковщину
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5 миллиардов гривен дополнительной дотации из госбюджета направят на укрытия в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.".