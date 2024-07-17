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500 млн грн на подземные школы используют в области, Харьков денег не получит

Общество 21:22   17.07.2024
Елена Нагорная
500 млн грн на подземные школы используют в области, Харьков денег не получит

500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Харьков из этой суммы финансирование не получит.

«Эта субвенция охватывает исключительно громады, то есть Харьковскую область, — рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. — Будет реализовано примерно пять укрытий. Это новое строительство в виде защитных сооружений. Еще одно защитное сооружение будет отремонтировано. И дальше у нас еще громады сделали проекты на сумму более 3 миллиардов гривен. Сейчас идут переговоры с Офисом президента и с правительством о выделении дополнительно этих средств для развития нашей безопасной образовательной среды и реализации офлайн-образования по двум районам — Красноградскому и Лозовскому. Кроме того, сейчас работаем по выделению дополнительных средств именно на город Харьков».

На вопрос, какая сумма нужна Харькову, Синегубов ответил следующее: «Для того, чтобы что-то попросить, нужно сделать запрос. Запрос должен быть обоснован наличием готовых проектов на реализацию. Сколько проектов есть, столько можно просить средств у правительства. Сейчас речь идет о четырех проектах, которые есть в наличии в Харькове. Их еще нужно дорабатывать, потому что они все загружаются в систему DREAM. Это министерская программа. Кое-где там нужно еще поработать, чтобы эти проекты были полноценные и имели право на жизнь».

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Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Вторую подземную школу в Харькове построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 21:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Харьков из этой суммы финансирование не получит.".