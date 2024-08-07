Почему Харьков не получает госсредств на подземные школы — ответ МОН Терехову

Почти 224 миллиона гривен субвенции на обеспечение безопасных условий в учебных заведениях, которые получила Харьковщина в 2023 году, могли быть распределены в том числе на Харьков, заявила на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины руководитель экспертной группы директората школьного образования МОН Татьяна Балашова.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос мэра Игоря Терехова. Городской голова подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Харьков не получил «ни копейки» от государства на укрытия в школах, метрошколу и подземную школу, передает «Суспільне Харків».

«Все, что мы сделали, это за собственные средства городского бюджета и привлеченные средства наших международных партнеров», — подчеркнул Терехов.

«Это, действительно, резонный вопрос. Но должна сказать о том, что в 2023 году средства на обеспечение безопасных условий в учебных заведениях выделялись государством и была соответствующая субвенция — 1,5 миллиарда гривен. Почти 224 миллиона были направлены на Харьковскую область, на областной бюджет, который был главным распорядителем средств. Они, конечно могли быть распределены и направлены на Харьков в том числе», — ответила Балашова.

В ходе заседания Терехов также сообщил, что в Харькове начали строительство еще трех подземных школ, а классы на станции метро «Имени А. С. Масельского» планируют оборудовать до 1 сентября.

«Продолжаем подготовку к 1 сентября, когда наши дети пойдут в школу. Кто-то в режиме онлайн, кто-то будет офлайн учиться. Начали строительство трех подземных школ. Кроме того, у нас обустроены пять станций метрополитена под школы. Работаем над тем, чтобы до 1 сентября была оборудована шестая станция метрополитена. Конечно, это только такая малая часть, что мы можем сегодня сделать для наших детей, которые находятся в Харькове», — сказал городской голова.

Напомним, 17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что 500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Харьков финансирование не получит.