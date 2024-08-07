Чому Харків не отримує держкоштів на підземні школи – відповідь МОН Терехову

Майже 224 мільйони гривень субвенції на забезпечення безпечних умов у навчальних закладах, які отримала Харківщина у 2023 році, могли бути розподілені, зокрема, на Харків, заявила на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України керівниця експертної групи директорату шкільної освіти МОН Тетяна Балашова.

Про це вона сказала, відповідаючи на питання мера Ігоря Терехова. Міський голова підкреслив, що з початку повномасштабної війни Харків не отримав “ні копійки” від держави на укриття у школах, метрошколу та підземну школу, передає “Суспільне Харків”.

“Усе, що ми зробили, це за власні кошти міського бюджету та залучені кошти наших міжнародних партнерів”, – наголосив Терехов.

“Це, дійсно, слушне запитання. Але мушу сказати, що у 2023 році кошти на забезпечення безпечних умов у закладах освіти виділялися державою й була відповідна субвенція — 1,5 мільярда гривень. Майже 224 мільйони були спрямовані на Харківську область, на обласний бюджет, який був головним розпорядником коштів. Вони, звичайно, могли бути розподілені й спрямовані на Харків у тому числі”, — відповіла Балашова.

Під час засідання Терехов також повідомив, що у Харкові розпочали будівництво ще трьох підземних шкіл, а класи на станції метро “Імені О. С. Масельського” планують обладнати до 1 вересня.

“Продовжуємо підготовку до 1 вересня, коли наші діти підуть до школи. Хтось у режимі онлайн, хтось буде офлайн вчитися. Розпочали будівництво трьох підземних шкіл. Крім того, у нас облаштовано п’ять станцій метрополітену під школи. Працюємо над тим, щоб до 1 вересня була обладнана шоста станція метрополітену. Звісно, це тільки така мала частина, що ми можемо сьогодні зробити для наших дітей, які знаходяться у Харкові”, — сказав міський голова.

Нагадаємо, 17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що 500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків фінансування не отримає.