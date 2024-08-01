Метрошколу в Харкові планують розширити до 21 листопада: термін є у тендері

Тендер на облаштування класів на станції “Імені О. С. Масельського” вартістю 21,3 мільйона гривень оголосило КП “Харківський метрополітен” – за місяць до початку навчального року. Гроші на проєкт виділяє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на Prozorro.

Зокрема, планується капремонт вестибюля №1 станції та підземного переходу з облаштуванням накриття виходу та навчальних класів.

“Так, у планах відремонтувати вихід із тунелю, облаштування та укріплення накриття самого тунелю. Також йдеться про внутрішні роботи. Підрядник повинен облаштувати класи сучасними інженерними мережами: опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням. Крім того, для відвідувачів метрошколи облаштують два санвузли. Електросистема не включає підключення до резервних джерел електрики“, – розповіли у ХАЦ.

Роботи мають завершити до 21 листопада.

Нагадаємо, минулого року навчальні класи облаштували на п’яти станціях: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова». Рішення про створення нових класів на станції «Імені О. С. Масельського» ухвалили 22 травня на засіданні виконавчого комітету міськради. 18 липня пресслужба мерії інформувала, що чотири додаткові приміщення для близько 500 школярів Немишлянського району планують облаштувати на станції “Імені О. С. Масельського” до нового навчального року.

Нагадаємо також, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Другу підземну школу в Харкові побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.