«Давайте по-честному»: стоимость подземных школ в Харькове и области от ХАЦ

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сравнил цены на подземные школы в Харькове и области. Так, антикоррупционеры отреагировали на сообщение ХОВА о «спекуляциях в медиа на тему стоимости строительства защитных сооружений в учебных заведениях Харьковщины».

«А давайте по-честному. Отдельные чиновники Харьковской областной военной администрации спекулируют по теме стоимости строительства защитных сооружений в образовательных учреждениях Харьковщины. Поэтому действительно объективного, а не выборочного сравнения, как в справке ХОВА, предоставляем информацию о стоимости всех защитных сооружений в школах и лицеях Харькова и населенных пунктов области», — отметили в ХАЦ.

В подборке ХАЦ – 12 учебных заведений. Подборка цифр – в картинках:

«Кстати, в Харькове строят подземные школы за средства городского бюджета, а в области – за счет образовательной субвенции из госбюджета. Харькову в субвенции было отказано. Кто? – ХОВА», — написали антикоррупционеры.

Ранее ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обратила внимание на ожидаемую стоимость строительства противорадиационного укрытия в лицее №4 в городе Балаклея — 96 миллионов гривен. Антикоррупционеры отмечали, что это защитное сооружение в пересчете на одного ученика будет стоить больше, чем в Харькове и в ряде населенных пунктов области, например, в Краснопавловке Лозовского района. Также меньшую цену в пересчете на школьника активисты нашли на Киевщине, в городе Вишневое.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.

Тем временем, в ХОВА заявили о «спекуляциях в медиа на тему стоимости строительства защитных сооружений в учебных заведениях Харьковщины». И отмечали: стоимость укрытия зависит от количества участников учебного процесса, сложности технологического процесса, условий строительства, например, наличия грунтовых вод.

17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Для Харькова финансирование не предусмотрено. 7 августа мэр Игорь Терехов заявил, что за три года Харьков не получил «ни копейки» от государства на укрытия в школах, метрошколу и подземную школу. По его словам, все работы были проведены за средства городского бюджета и международных партнеров. 20 августа Кабмин сообщил о новой субвенции на укрытия в украинских школах в размере 5 миллиардов гривен. Синегубов проинформировал, что Харьковщина получит более 2 миллиардов ​​на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345 миллионов передадут Харькову.