«Давайте по-чесному»: вартість підземних шкіл в Харкові й області від ХАЦ

ГО «Харківський антикорупційний центр» порівняв ціни на підземні школи в Харкові та області. Так антикорупціонери відреагували на повідомлення ХОВА про «спекуляції у медіа на темі вартості будівництва захисних споруд у навчальних закладах Харківщини».

«А давайте по-чесному. Окремі чиновники Харківської обласної військової адміністрації спекулюють на темі вартості будівництва захисних споруд в освітніх закладах Харківщини. Тому для дійсно обʼєктивного, а не вибіркового порівняння, як у довідці ХОВА, надаємо інформацію про вартість усіх захисних споруд у школах та ліцеях Харкова та населених пунктів області», – зазначили в ХАЦ.

У підбірці ХАЦ – 12 закладів освіти. Підбірка цифр – у картинках:

«До речі, у Харкові будують підземні школи за кошти міського бюджету, а в області – за рахунок освітньої субвенції з держбюджету. Харкову у субвенції відмовили. Хто? – ХОВА», – написали антикорупціонери.

Раніше ГО «Харківський антикорупційний центр» звернула увагу на очікувану вартість будівництва протирадіаційного укриття у ліцеї №4 у місті Балаклія – 96 мільйонів гривень. Антикорупціонери зазначали, що ця захисна споруда у перерахунку на одного учня коштуватиме більше, ніж у Харкові та у низці населених пунктів області, наприклад, у Краснопавлівці Лозівського району. Також меншу ціну у перерахунку на школяра активісти знайшли на Київщині, у місті Вишневе.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.

Тим часом, в ХОВА заявили про «спекуляції у медіа на темі вартості будівництва захисних споруд у навчальних закладах Харківщини». І зазначили: вартість укриття залежить від кількості учасників навчального процесу, складності технологічного процесу, умов будівництва, наприклад, наявності ґрунтових вод.

17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків фінансування не отримає. 7 серпня мер Ігор Терехов заявив, що за три роки Харків не отримав «ні копійки» від держави на укриття у школах, метрошколу та підземну школу. За його словами, всі роботи були проведені коштом міського бюджету та міжнародних партнерів. 20 серпня Кабмін повідомив про нову субвенцію на укриття в українських школах у розмірі 5 мільярдів гривень. Синєгубов поінформував, що Харківщина отримає понад 2 мільярди на 23 об’єкти у 19 громадах. З них 345 мільйонів передадуть Харкову.