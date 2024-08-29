На підземну школу в Балаклії хочуть витратити 96 млн, у Харкові дешевше – ХАЦ

У місті Балаклія Харківської області планують збудувати підземну школу, очікувана вартість – 96 мільйонів гривень.

Торги на будівництво протирадіаційного укриття в ліцеї №4 оголосив відділ освіти Балаклійської міськради, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на «Prozorro».

Згідно з проєктом, у підземній школі навчатимуться по 250 дітей у дві зміни. Також в укритті будуть: 21 педагог, 18 співробітників техперсоналу та ще 14 осіб. Тобто укриття розраховане на понад 300 людей. Також у вартість входить обладнання та меблі, зокрема парти та ліжка, оскільки укриття розраховане на перебування у ньому людей протягом кількох діб. Будівництво планують завершити до кінця 2025 року.

“Проєкт укриття розробляло приватне підприємство “Паллада”. Його засновником є приватне підприємство “Екстрім”, що мало стосунок до будівельної групи “Авантаж” екснардепа Анатолія Денисенка. Раніше Денисенко особисто був серед засновників фірми “Екстрім”. Зараз засновником вказаний Олексій Замошников”, – розповідають антикорупціонери.

У ХАЦ констатують, що у Харкові підземні школи на більшу кількість учнів будують дешевше, є проєкти меншою вартістю і в області. Наприклад, укриття у Краснопавлівці Лозівського району розраховане на 750 учнів, 150 вчителів та техперсонал. У мирний час передбачено використання споруди для господарських потреб. Загальна площа укриття – 2924 квадратні метри, вартість – близько 120 мільйонів гривень, що у перерахунку на одного учня дешевше, ніж у Балаклії.

Дешевше будують і на Київщині. Нещодавно сайт “Наші Гроші” наводив приклад будівництва двох протирадіаційних укриттів на території Вишневої міськради Бучанського району. Укриття у школі №1 у місті Вишневе планують збудувати за 122,68 мільйона гривень. Цифру можна порівняти з вартістю укриттів на Харківщині, проте у Вишневому воно розраховане на 1010 осіб, а його площа – 2297 квадратних метрів, додають активісти.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.