На подземную школу в Балаклее хотят потратить 96 млн, в Харькове дешевле — ХАЦ

В городе Балаклея Харьковской области планируют построить подземную школу, ожидаемая стоимость — 96 миллионов гривен.

Торги на строительство противорадиационного укрытия в лицее №4 объявил отдел образования Балаклейского горсовета, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на «Prozorro».

Согласно проекту, в подземной школе будут учиться по 250 детей в две смены. Также в укрытии будут находиться: 21 педагог, 18 сотрудников техперсонала и еще 14 человек. То есть укрытие рассчитано на более 300 человек. Также в стоимость входит оборудование и мебель, в частности парты и кровати, так как укрытие рассчитано на пребывание в нем людей в течение нескольких суток. Строительство планируют завершить до конца 2025 года.

«Проект укрытия разрабатывало частное предприятие «Паллада». Его учредителем является частное предприятие «Экстрим», имевшее отношение к строительной группе «Авантаж» экс-нардепа Анатолия Денисенко. Ранее Денисенко лично был среди учредителей фирмы «Экстрим». Сейчас основателем указан Алексей Замошников», — рассказывают антикоррупционеры.

В ХАЦ констатируют, что в Харькове подземные школы на большее количество учеников строят дешевле, есть проекты меньшей стоимостью и в области. Например, укрытие в Краснопавловке Лозовского района рассчитано на 750 учеников, 150 учителей и техперсонал. В мирное время предусмотрено использование сооружения для хозяйственных нужд. Общая площадь укрытия — 2924 квадратных метров, стоимость — около 120 миллионов гривен, что в перерасчете на одного ученика дешевле, чем в Балаклее.

Дешевле строят и на Киевщине. Недавно сайт «Наші Гроші» приводил пример строительства двух противорадиационных укрытий на территории Вишневого горсовета Бучанского района. Укрытие в школе №1 в городе Вишневое планируют построить за 122,68 миллиона гривен. Цифра сопоставима со стоимостью укрытий на Харьковщине. Однако в Вишневом оно рассчитано на 1010 человек, а его площадь — 2297 квадратных метров, добавляют активисты.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.