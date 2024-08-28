Более 13 тысяч детей будут получать в этом году очное обучение на Харьковщине
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Всего более 200 тысяч детей должны пойти в школы в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
«У нас более 200 тысяч детей должны начать образовательный процесс. Он будет соответственно преимущественно онлайн. По большинству районов Харьковщины без изменений – это исключительно онлайн-образование или офлайн-смешанная при наличии укрытия типа защитного сооружения», – рассказал Синегубов.
На Харьковщине сейчас 6 подземных школ.
«Еще 14 уже профинансированы и в ближайшее время начнется строительство. Поэтому, хотя и в укрытиях, однако планируем в этом учебном году вывезти в офлайн-образование более 13 тысяч детей», – отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, образование, обучение, Олег Синегубов, ученик, Харьковская область, хова, школа, школьник;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 15:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего более 200 тысяч детей должны пойти в школы в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".