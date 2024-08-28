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Более 13 тысяч детей будут получать в этом году очное обучение на Харьковщине

Общество 15:12   28.08.2024
Оксана Якушко
Более 13 тысяч детей будут получать в этом году очное обучение на Харьковщине Скриншот

Всего более 200 тысяч детей должны пойти в школы в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«У нас более 200 тысяч детей должны начать образовательный процесс. Он будет соответственно преимущественно онлайн. По большинству районов Харьковщины без изменений – это исключительно онлайн-образование или офлайн-смешанная при наличии укрытия типа защитного сооружения», – рассказал Синегубов.

На Харьковщине сейчас 6 подземных школ.

«Еще 14 уже профинансированы и в ближайшее время начнется строительство. Поэтому, хотя и в укрытиях, однако планируем в этом учебном году вывезти в офлайн-образование более 13 тысяч детей», – отметил Синегубов.

Читайте также: Только в одном районе Харьковщины возможно очное обучение школьников — ХОВА

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего более 200 тысяч детей должны пойти в школы в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".