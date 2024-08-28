Более 13 тысяч детей будут получать в этом году очное обучение на Харьковщине

Всего более 200 тысяч детей должны пойти в школы в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«У нас более 200 тысяч детей должны начать образовательный процесс. Он будет соответственно преимущественно онлайн. По большинству районов Харьковщины без изменений – это исключительно онлайн-образование или офлайн-смешанная при наличии укрытия типа защитного сооружения», – рассказал Синегубов.

На Харьковщине сейчас 6 подземных школ.

«Еще 14 уже профинансированы и в ближайшее время начнется строительство. Поэтому, хотя и в укрытиях, однако планируем в этом учебном году вывезти в офлайн-образование более 13 тысяч детей», – отметил Синегубов.