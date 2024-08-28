Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині

Загалом понад 200 тисяч дітей мають піти до шкіл у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«У нас понад 200 тисяч дітей мають розпочати освітній процес. Він буде відповідно переважно онлайн. По більшості районів Харківщини без змін – це виключно онлайн-освіт або офлайн-змішана при наявності укриття типу захисної споруди», – розповів Синєгубов.

На Харківщині наразі є 6 підземних шкіл.

«Ще 14 вже профінансовані і найближчим часом розпочнеться будівництво. Тому, хоча і в укриттях, однак плануємо цього навчального року вивезти в офлайн-освіту понад13 тисяч дітей», – зазначив Синєгубов.