Live
  • Ср 28.08.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 41.3
  • EUR 46.1

Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині

Суспільство 15:12   28.08.2024
Оксана Якушко
Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині

Загалом понад 200 тисяч дітей мають піти до шкіл у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«У нас понад 200 тисяч дітей мають розпочати освітній процес. Він буде відповідно переважно онлайн. По більшості районів Харківщини без змін – це виключно онлайн-освіт або офлайн-змішана при наявності укриття типу захисної споруди», – розповів Синєгубов.

На Харківщині наразі є 6 підземних шкіл.

«Ще 14 вже профінансовані і найближчим часом розпочнеться будівництво. Тому, хоча і в укриттях, однак плануємо цього навчального року вивезти в офлайн-освіту понад13 тисяч дітей», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Лише в одному районі Харківщини можливе очне навчання школярів – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
Пожежа у Харкові: евакуювали 15 мешканців житлового будинку
Пожежа у Харкові: евакуювали 15 мешканців житлового будинку
28.08.2024, 16:00
21 нову модульну котельню отримає Харків
21 нову модульну котельню отримає Харків
28.08.2024, 12:26
Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині
Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині
28.08.2024, 15:12
Засоби РЕБ РФ знищили на Харківському напрямку нацгвардійці (відео)
Засоби РЕБ РФ знищили на Харківському напрямку нацгвардійці (відео)
28.08.2024, 14:42
Собаку з 10 цуценятами ледве не спалили живцем піромани у Харкові
Собаку з 10 цуценятами ледве не спалили живцем піромани у Харкові
28.08.2024, 13:59

Новини за темою:

11:56
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)
10:36
2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА
16:01
У другій чверті діти навчатимуться у нових підземних школах Харкова – Терехов
09:08
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
08:40
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов

Ви читали новину: «Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом понад 200 тисяч дітей мають піти до шкіл у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.".