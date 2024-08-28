Понад 13 тисяч дітей отримуватимуть цього року очне навчання на Харківщині
Загалом понад 200 тисяч дітей мають піти до шкіл у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
«У нас понад 200 тисяч дітей мають розпочати освітній процес. Він буде відповідно переважно онлайн. По більшості районів Харківщини без змін – це виключно онлайн-освіт або офлайн-змішана при наявності укриття типу захисної споруди», – розповів Синєгубов.
На Харківщині наразі є 6 підземних шкіл.
«Ще 14 вже профінансовані і найближчим часом розпочнеться будівництво. Тому, хоча і в укриттях, однак плануємо цього навчального року вивезти в офлайн-освіту понад13 тисяч дітей», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, образование, обучение, Олег Синегубов, ученик, Харьковская область, хова, школа, школьник;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 15:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом понад 200 тисяч дітей мають піти до шкіл у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.".