Понад 46 тисяч школярів із 1 вересня навчатимуться на Харківщині
Цьогоріч у 576 школах і ліцеях освітній процес розпочнеться на Харківщині, повідомляє ХОВА.
До першого класу вступили 11 809 дітей. Навчання у змішаній формі організовано в 198 закладах. Так, за парти повернуться 46 485 школярів. Для 1 926 дітей у 27 закладах дошкільної освіти також організують навчання у змішаній формі.
«У зв’язку з безпековою ситуацією в Харківській області закладам освіти варто відмовитися від урочистостей з нагоди 1 вересня або організувати їх у безпечному середовищі. Також варто додати, що будівництво й облаштування укриттів у закладах освіти — наше пріоритетне завдання. До кінця поточного року плануємо завершити роботи на 38 підземних школах, аби ще близько 50 тисяч учнів змогли повернутися за парти», — заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
До змішаної форми навчання залучені 17 закладів позашкільної освіти, 6 закладів професійно-технічної освіти, 5 закладів фахової передвищої освіти, а також 2 заклади вищої освіти.
«Цьогоріч коштом державної субвенції та місцевих бюджетів для 14 закладів загальної середньої освіти 11 територіальних громад Харківщини передбачено забезпечити 18 автобусів, з яких 14 — спеціалізовані. Уже поставлено 7 одиниць транспорту, решту заклади освіти отримають до кінця поточного року», — додала директорка Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Ольга Безпалова.
Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 20:54
