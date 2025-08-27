Live
Более 46 тысяч школьников с 1 сентября пойдут учиться в Харьковской области

Общество 20:54   27.08.2025
Оксана Якушко
Более 46 тысяч школьников с 1 сентября пойдут учиться в Харьковской области Фото: ХОВА

В этом году учеба начнется в 576 школах и лицеях Харьковской области, сообщает ХОВА.

В первый класс поступили 11 809 детей. Обучение в смешанной форме организовано в 198 заведениях. За парты вернутся 46 485 школьников. Для 1926 детей в 27 заведениях дошкольного образования организуют учебу в смешанной форме.

«В связи с небезопасной ситуацией в Харьковской области учебным заведениям следует отказаться от торжеств по случаю 1 сентября или организовать их в безопасной среде. Также до конца текущего года планируем завершить работы в 38 подземных школах, чтобы еще около 50 тысяч учеников смогли вернуться за парты», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

К смешанной форме обучения привлекли 17 заведений внешкольного образования, 6 заведений профессионально-технического образования, 5 заведений профессионального высшего образования, а также 2 заведения высшего образования.

«В этом году за счет государственной субвенции и местных бюджетов для 14 учреждений общего среднего образования 11 территориальных громад Харьковщины предусмотрено обеспечить 18 автобусов, из которых 14 — специализированные. Уже поставили 7 единиц транспорта, остальные учебные заведения получат до конца текущего года», — добавила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.

Автор: Оксана Якушко
