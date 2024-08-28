Лише в одному районі Харківщини можливе очне навчання школярів – ХОВА
Рада оборони Харківської області дозволила органам місцевого самоврядування, громадам, які не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно обирати форму навчання школярів, повідомляє ХОВА.
Нині під такі критерії підпадає лише Красноградський район.
Для очного навчання у цьому районі необхідне:
▪Рішення педагогічної ради школи;
▪️ Згода батьків претендентів на освіту;
▪️ Наявність у школі укриттів.
Отже, у Красноградському районі, де не передбачено зони можливих бойових дій, можна приймати рішення про очне навчання за умови дотримання зазначених вимог.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Красноградский район, очное обучение, харківщина, хова, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 13:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рада оборони Харківської області дозволила органам місцевого самоврядування, громадам, які не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно обирати форму навчання школярів, повідомляє ХОВА.".