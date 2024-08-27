Максимум – із грудня: в яких районах Харкова відкриють ще три підземні школи

Три нові підземні школи, які зараз одночасно будують з нуля в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова, почнуть працювати з другої чверті, максимум – із грудня. Ці заклади дозволять навчатись очно понад 2 тисячам дітей, повідомила на пресконференції директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

Вона розповіла, що у 2023 році у місті завершили реформування закладів загальної середньої освіти відповідно до нового законодавства. Загалом працюватимуть 184 установи – 132 ліцеї, 45 гімназій та сім початкових шкіл.

Деменко наголосила: освітня мережа скорочується, і це пов’язано не лише з повномасштабною війною та міграцією, а й із демографічним спадом по всій країні, який спостерігається щонайменше протягом десяти років. Якщо минулого року до харківських шкіл пішли 108,5 тисяч дітей (з них 7,5 тисяч першокласників), то у 2024-му буде 102,5 тисячі учнів (5,5 тисяч першокласників). Торік у Харкові перебувала 51 тисяча школярів, на сьогодні є 53 тисячі. Тобто попри скорочення мережі кількість дітей, які підуть до харківських шкіл, зростає.

У новому навчальному році офлайн-навчанням планують охопити не менше 7,5 тисяч дітей із 53 тисяч, які зараз перебувають у місті. Вони відвідуватимуть заняття на шести станціях метрополітену (усього понад 3 тисячі дітей), у першій підземній школі в Індустріальному районі, яка на сьогодні набрала 1090 учнів, у двох протирадіаційних укриттях і в трьох підземних школах, що будуються. Очно навчатимуться діти різного віку, але в основному це початкові класи.

«Якби наразі у нас було десять підземних шкіл, вони б всі були заповнені… Ми пояснюємо батькам, що ми зараз ставимо такі пріоритети. Перш за все першачки. Друге, це початкова школа. І тільки тоді середні й старші класи. Звичайно, у нас є з 5 по 11 класи, які будуть навчатися, їх багато, але перш за все першачки. От, наприклад, підземна школа в Індустріальному районі. Там будуть навчатися на сьогодні 1090 дітей, але я думаю, що їх буде до 1200 точно, бо кожного дня діти йдуть, йдуть, йдуть. У нас ще є там 100 дітей резерв. Так от, майже 25% – це першачки. Це діти, в яких зараз формується ставлення до навчання, мотивація, соціалізація, робота в колективі, виявлення здібностей, талантів, лідерських якостей. Це неможливо пропустити», – пояснила Деменко.

Нагадаємо, минулого року навчальні класи облаштували на п’яти станціях: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова». Рішення про створення нових класів на станції «Імені О. С. Масельського» ухвалили 22 травня на засіданні виконавчого комітету міськради. 18 липня пресслужба мерії інформувала, що чотири додаткові приміщення для близько 500 школярів Немишлянського району планують облаштувати на станції “Імені О. С. Масельського” до нового навчального року.

Нагадаємо також, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.