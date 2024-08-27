Максимум — с декабря: в каких районах Харькова откроют еще три подземные школы

Три новые подземные школы, которые сейчас одновременно строят с нуля в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах Харькова, начнут работать со второй четверти, максимум — с декабря. Эти заведения позволят учиться очно более 2 тысячам детей, сообщила на пресс-конференции директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Она рассказала, что в 2023 году в городе завершили реформирование учреждений общего среднего образования в соответствии с новым законодательством. Всего будут работать 184 заведения — 132 лицея, 45 гимназий и семь начальных школ.

Деменко подчеркнула: образовательная сеть сокращается, и это связано не только с полномасштабной войной и миграцией, но и с демографическим спадом по всей стране, который наблюдается как минимум в течение десяти лет. Если в прошлом году в харьковские школы пошли 108,5 тысяч детей (из них 7,5 тысяч первоклассников), то в 2024-м будет 102,5 тысячи учеников (5,5 тысяч первоклассников). В прошлом году в Харькове находилась 51 тысяча школьников, на сегодня есть 53 тысячи. То есть несмотря на сокращение сети количество детей, которые пойдут в харьковские школы, возрастает.

В новом учебном году офлайн-обучением планируют охватить не менее 7,5 тысяч детей из 53 тысяч, которые сейчас находятся в городе. Они будут посещать занятия на шести станциях метрополитена (всего более 3 тысяч детей), в первой подземной школе в Индустриальном районе, которая на сегодняшний день набрала 1090 учеников, в двух противорадиационных укрытиях и в трех строящихся подземных школах. Очно будут учиться дети разного возраста, но в основном это начальные классы.

«Если бы сейчас у нас было десять подземных школ, они бы все были заполнены… Мы объясняем родителям, что мы сейчас ставим такие приоритеты. Прежде всего первоклашки. Второе, это начальная школа. И только тогда средние и старшие классы. Конечно, у нас есть с 5 по 11 классы, которые будут учиться, их много, но прежде всего первоклашки. Вот, например, подземная школа в Индустриальном районе. Там будут учиться на сегодня 1090 детей, но я думаю, что их будет до 1200 точно, потому что каждый день дети идут, идут, идут. У нас еще есть там для 100 детей резерв. Так вот, почти 25% — это первоклашки. Это дети, у которых сейчас формируется отношение к обучению, мотивация, социализация, работа в коллективе, выявление способностей, талантов, лидерских качеств. Это невозможно пропустить», — пояснила Деменко.

Напомним, в прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова». Решение о создании новых классов на станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли 22 мая на заседании исполнительного комитета горсовета. 18 июля пресс-служба мэрии информировала, что четыре дополнительных помещения для около 500 школьников Немышлянского района планируют обустроить на станции «Имени А. С. Масельского» к новому учебному году.

Напомним также, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.