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Расширение харьковской метрошколы к 1 сентября: Терехов рассказал детали

Общество 17:42   18.07.2024
Елена Нагорная
Расширение харьковской метрошколы к 1 сентября: Терехов рассказал детали Фото: Харьковский горсовет

Еще четыре дополнительных помещения для около 500 школьников из Немышлянского района Харькова планируют обустроить к новому учебному году на станции метро «Имени А. С. Масельского».

Мэр Игорь Терехов, директор Глобального офиса гуманитарных программ ЮНИСЕФ в Украине Элма Лючия и глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мунир Мамедзаде обсудили проведение там ремонтных работ, передает пресс-служба горсовета.

Мэр поблагодарил представителей ЮНИСЕФ за финансовую помощь в перестройке помещений метро под учебные классы. Терехов также отметил, что параллельно город начал строительство еще трех подземных школ за свой счет.

«Мы имеем огромный спрос на обучение детей в метро и подземных школах, но мест на всех желающих катастрофически не хватает. С начала нового учебного года мы надеемся охватить более 4 тысяч учеников офлайн-форматом, но это все равно очень незначительный процент от детей школьного возраста, которые сегодня проживают в городе. Поэтому рассчитываем на поддержку всех партнеров Харькова в этой инициативе», — отметил мэр.

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Напомним, решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли 22 мая на заседании исполнительного комитета горсовета. В прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова».

Напомним также, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Вторую подземную школу в Харькове построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 17:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще четыре дополнительных помещения для около 500 школьников из Немышлянского района Харькова планируют обустроить к новому учебному году на станции метро «Имени А. С. Масельского».".