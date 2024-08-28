Только в одном районе Харьковщины возможно очное обучение школьников — ХОВА

Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления, общинам, не находящимся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников, сообщает ХОВА.

В настоящее время под такие критерии подпадает только Красноградский район.

Для очного обучения в этом районе необходимо:

▪️ Решение педагогического совета учебного заведения;

▪️ Согласие родителей соискателей образования;

▪️ Наличие в школе укрытий.

Следовательно, в Красноградском районе, где не предусмотрена зона возможных боевых действий, можно принимать решение об очном обучении при условии соблюдения указанных требований.