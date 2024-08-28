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Только в одном районе Харьковщины возможно очное обучение школьников — ХОВА

Общество 13:20   28.08.2024
Оксана Якушко
Только в одном районе Харьковщины возможно очное обучение школьников — ХОВА

Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления, общинам, не находящимся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников, сообщает ХОВА.

В настоящее время под такие критерии подпадает только Красноградский район.

Для очного обучения в этом районе необходимо:
▪️ Решение педагогического совета учебного заведения;
▪️ Согласие родителей соискателей образования;
▪️ Наличие в школе укрытий.

Следовательно, в Красноградском районе, где не предусмотрена зона возможных боевых действий, можно принимать решение об очном обучении при условии соблюдения указанных требований.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления, общинам, не находящимся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников, сообщает ХОВА.".