Только в одном районе Харьковщины возможно очное обучение школьников — ХОВА
Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления, общинам, не находящимся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников, сообщает ХОВА.
В настоящее время под такие критерии подпадает только Красноградский район.
Для очного обучения в этом районе необходимо:
▪️ Решение педагогического совета учебного заведения;
▪️ Согласие родителей соискателей образования;
▪️ Наличие в школе укрытий.
Следовательно, в Красноградском районе, где не предусмотрена зона возможных боевых действий, можно принимать решение об очном обучении при условии соблюдения указанных требований.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Красноградский район, очное обучение, харьковщина, хова, школа;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 13:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления, общинам, не находящимся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников, сообщает ХОВА.".