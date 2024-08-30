“Спекуляція”: ціни на підземні школи в Харкові та області порівняли в ХОВА

Про спекуляції у медіа на темі вартості будівництва захисних споруд у навчальних закладах Харківщини заявили у ХОВА.

В офіційному повідомленні обласної військової адміністрації наголосили: вартість укриття залежить від кількості учасників навчального процесу, складності технологічного процесу, умов будівництва, наприклад, наявності ґрунтових вод.

У ХОВА зазначили, що всі тендери публічно розглядають на робочій групі «Прозорість та підзвітність» та навели приклади вартості укриттів у Харкові та області, визначивши ціну на одного учасника навчального процесу:

По Харкову:

Харківський ліцей №124 (вул. Гвардійців Широнінців, 75А)

– Місткість: 540 учасників

– 💰 Вартість: 150 млн грн

– 💸 Вартість на одного учасника освітнього процесу: 277 778 грн

Харківський ліцей №107 (вул. Академіка Барабашова, 38Б)

– Місткість: 450 учасників

– 💰 Вартість: 96.5 млн грн

– 💸 Вартість на одного учасника освітнього процесу: 214 411 грн

Харківський ліцей №138 (вул. Руслана Плоходько, 6)

– Місткість: 450 учасників

– 💰 Вартість: 98.7 млн ​​грн

– 💸 Вартість на одного учасника освітнього процесу: 219 407 грн

Зазначимо, що всі три школи знаходяться на Салтівці, про плани збудувати там укриття в мерії не повідомляли. Як уточнила МГ «Об’єктив» речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, зазначені проєкти мерія подавала через систему DREAM та отримала на них державне фінансування у розмірі 345,2 мільйона гривень. 27 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко повідомляла, що 345 мільйонів, які передала ХОВА Харкову з виділених для Харківщини Кабміном додаткових 2 мільярдів гривень на захисні споруди у навчальних закладах, підуть на будівництво трьох нових підземних шкіл у трьох районах Харкова.

По області:

Малинівський опорний ліцей №1 (реалізується з березня 2024 року)

– Місткість: 478 учасників

– 💰 Вартість : 94.5 млн грн

– 🤑 Вартість на одного учасника освітнього процесу: 197 655 грн

Козіївський ліцей

– Місткість: 330 учасників (у процесі підготовки)

– 💰 Вартість: 72.1 млн грн

– 🤑Вартість на одного учасника навчального процесу: 218 561 грн

Раніше ГО «Харківський антикорупційний центр» звернула увагу на очікувану вартість будівництва протирадіаційного укриття у ліцеї №4 у місті Балаклія – 96 мільйонів гривень. Антикорупціонери зазначали, що ця захисна споруда у перерахунку на одного учня коштуватиме більше, ніж у Харкові та у низці населених пунктів області, наприклад, у Краснопавлівці Лозівського району. Також меншу ціну у перерахунку на школяра активісти знайшли на Київщині, у місті Вишневе.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а здати її мають до 20 грудня 2024 року.