Як Харків витратить 345 млн грн, переданих ХОВА від держави – дані мерії

345 мільйонів, які передала ХОВА Харкову із виділених для Харківщини Кабміном додаткових 2 мільярдів гривень на захисні споруди у навчальних закладах, підуть на будівництво трьох нових підземних шкіл у трьох районах Харкова, повідомила на пресконференції директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

Вона пояснила, що йдеться про заплановані заклади, а не про ті три, будівництво яких вже розпочалося в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах і які мають відкритися до кінця року. Таким чином, враховуючи вже відкриту підземну школу в Індустріальному районі, їхня кількість сягне семи.

“Ми зараз розглядаємо так, щоб підземна школа була в кожному з дев’яти адміністративних районів… Усі процедурні питання здійснені, школи визначені, чекаємо, коли кошти надійдуть і ми розпочнемо роботи”, – додала Деменко.

345 мільйонів гривень, продовжила очільниця міськосвіти, – є коштами дотації уряду, що відрізняється від субвенції відсутністю співфінансування з боку міської ради.

“Субвенція – це коли держава дає нам кошти, а ми співфінансуємо 30%. Тобто 70% державних, 30% місцевого бюджету. Те, про що говорить голова обласної військової адміністрації, це буквально тижневої давності, бо держава дала дійсно на Харківську область дотацію, яка не потребує співфінансування. Ця дотація в розмірі більше ніж 2 мільярди, Харкову дісталось 340 мільйонів”, – зазначила Деменко.

Вона підтвердила слова мера Ігоря Терехова, що субвенцій на захисні споруди в закладах освіти Харків не отримував ні у 2023, ні у 2024 році.

“Процедура така. Постановою Кабміну виділяється субвенція на регіон, а область потім цю субвенцію розподіляє між власне областю й обласним центром. На жаль, минулого року із 250 мільйонів ми не одержали жодної копійки. У цьому році, відповідно, ми не одержали ні копійки з 500 мільйонів. Звичайно, були й звернення, і письмові, і усні, і перемовини й так далі, але, ну, прийнято таке рішення… Якби ми одержали хоча б копійку освітньої субвенції на будівництво укриттів, то цих шкіл було б набагато більше”, – наголосила директорка департаменту.

Нагадаємо, 17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків фінансування не отримає. 7 серпня мер Ігор Терехов заявив, що за три роки Харків не отримав «ні копійки» від держави на укриття у школах, метрошколу та підземну школу. За його словами, всі роботи були проведені коштом міського бюджету та міжнародних партнерів. 20 серпня Кабмін повідомив про нову субвенцію на укриття в українських школах у розмірі 5 мільярдів гривень. Синєгубов поінформував, що Харківщина отримає понад 2 мільярди на 23 об’єкти у 19 громадах. З них 345 мільйонів передадуть Харкову.