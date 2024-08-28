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Как Харьков потратит 345 млн грн, переданных ХОВА от государства: данные мэрии

Общество 09:57   28.08.2024
Елена Нагорная
Как Харьков потратит 345 млн грн, переданных ХОВА от государства: данные мэрии Фото: Харьковский горсовет

345 миллионов гривен, которые передала ХОВА Харькову из выделенных для Харьковщины Кабмином дополнительных 2 миллиардов гривен на защитные сооружения в учебных заведениях, пойдут на строительство трех новых подземных школ в трех районах Харькова, сообщила на пресс-конференции директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Она пояснила, что речь идет о запланированных заведениях, а не о тех трех, строительство которых уже началось в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах и которые должны открыться до конца года. Таким образом, учитывая уже открытую подземную школу в Индустриальном районе, их количество достигнет семи.

«Мы сейчас рассматриваем так, чтобы подземная школа была в каждом из девяти административных районов… Все процедурные вопросы осуществлены, школы определены, ждем, когда средства поступят и мы начнем работы», — добавила Деменко.

345 миллионов гривен, продолжила руководитель горообразования, — это средства дотации правительства, отличающиеся от субвенции отсутствием софинансирования со стороны горсовета.

«Субвенция — это когда государство дает нам средства, а мы софинансируем 30%. То есть 70% государственных, 30% местного бюджета. То, о чем говорит председатель областной военной администрации, это буквально недельной давности, потому что государство дало действительно на Харьковскую область дотацию, которая не требует софинансирования. Эта дотация в размере более 2 миллиардов, Харькову досталось 340 миллионов», — отметила Деменко.

Она подтвердила слова мэра Игоря Терехова, что субвенций на защитные сооружения в учебных заведениях Харьков не получал ни в 2023, ни в 2024 году.

«Процедура такая. Постановлением Кабмина выделяется субвенция на регион, а область потом эту субвенцию распределяет между собственно областью и областным центром. К сожалению, в прошлом году из 250 миллионов мы не получили ни копейки. В этом году, соответственно, мы не получили ни копейки из 500 миллионов гривен. Конечно, были обращения. И письменные, и устные, и переговоры, но принято такое решение… Если бы мы получили хотя бы копейку образовательной субвенции на строительство укрытий, то этих школ было бы гораздо больше», — отметила директор департамента.

Напомним, 17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Для Харькова финансирование не предусмотрено. 7 августа мэр Игорь Терехов заявил, что за три года Харьков не получил «ни копейки» от государства на укрытия в школах, метрошколу и подземную школу. По его словам, все работы были проведены за средства городского бюджета и международных партнеров. 20 августа Кабмин сообщил о новой субвенции на укрытия в украинских школах в размере 5 миллиардов гривен. Синегубов проинформировал, что Харьковщина получит более 2 миллиардов ​​на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345 миллионов передадут Харькову.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "345 миллионов гривен, которые передала ХОВА Харькову из выделенных для Харьковщины Кабмином дополнительных 2 миллиардов гривен на защитные сооружения в учебных заведениях, пойдут на строительство трех новых подземных школ в трех районах Харькова".