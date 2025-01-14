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Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова

Суспільство 16:22   14.01.2025
Вікторія Яковенко
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова Фото: Харківська міськрада

14 січня Харківський міський голова Ігор Терехов святкує свій день народження. Йому виповнилося 58 років.

Як повідомили у Харківській міськраді, на ім’я Терехова надходять численні телеграми та листівки з вітаннями від мерів міст, керівників військових адміністрацій, почесних консульств, представників центральної влади, військових, духовенства, закладів вищої освіти, правоохоронних органів, підприємств та організацій.

Зокрема, мера привітав голова ВР Руслан Стефанчук. У привітанні він зазначив, що Терехов проводить щоденну кропітку роботу на шляху наближення України до європейської сім’ї.

Почесний консул Азербайджану в місті Харкові Афган Салманов зазначив, що, попри війну, Харків зберігає лідерські позиції серед інших українських міст.

Командир однієї з військових частин, полковник Юрій К. у привітанні підкреслив, що завдяки лідерству мера та його праці Харків залишається найкращим містом України.

Президент Нацакадемії правових наук України Володимир Журавель подякував Терехову за його зусилля, яких він докладає для забезпечення життєдіяльності міста, залучення інвесторів до відновлення зруйнованої інфраструктури та створення умов, щоб Харків був безпечним, привабливим і комфортним.

У вітальній листівці мера Львова Андрія Садового зазначено, що Львів і Харків – різні за історією та характером міста, але сьогодні вони об’єднані спільною метою, взаємною підтримкою і вірою в краще майбутнє.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 січня Харківський міський голова Ігор Терехов святкує свій день народження. Йому виповнилося 58 років.".