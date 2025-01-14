Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14 января Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 58 лет.
Как сообщили в Харьковском горсовете, на имя Терехова поступают многочисленные телеграммы и открытки с поздравлениями от мэров городов, руководителей военных администраций, почетных консульств, представителей центральной власти, военных, духовенства, высшего образования, правоохранительных органов, предприятий и организаций.
В частности, мэра поздравил глава ВР Руслан Стефанчук. В поздравлении он отметил, что Терехов проводит ежедневную кропотливую работу по приближению Украины к европейской семье.
Почетный консул Азербайджана в городе Харькове Афган Салманов отметил, что несмотря на войну, Харьков сохраняет лидерские позиции среди других украинских городов.
Командир одной из воинских частей, полковник Юрий К. в поздравлении подчеркнул, что благодаря лидерству мэра и его труду Харьков остается лучшим городом Украины.
Президент Нацакадемии правовых наук Украины Владимир Журавель поблагодарил Терехова за его усилия, которые он прилагает для обеспечения жизнедеятельности города, привлечения инвесторов к восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию условий, чтобы Харьков был безопасным, привлекательным и комфортным.
В поздравительной открытке мэра Львова Андрея Садового отмечено, что Львов и Харьков – разные по истории и характеру города, но сегодня они объединены общей целью, взаимной поддержкой и верой в лучшее будущее.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 127 бригада ТрО Харькова, день рождение, Игорь Терехов, поздравление;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 января Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 58 лет.".