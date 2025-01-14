Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова

14 января Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 58 лет.

Как сообщили в Харьковском горсовете, на имя Терехова поступают многочисленные телеграммы и открытки с поздравлениями от мэров городов, руководителей военных администраций, почетных консульств, представителей центральной власти, военных, духовенства, высшего образования, правоохранительных органов, предприятий и организаций.

В частности, мэра поздравил глава ВР Руслан Стефанчук. В поздравлении он отметил, что Терехов проводит ежедневную кропотливую работу по приближению Украины к европейской семье.

Почетный консул Азербайджана в городе Харькове Афган Салманов отметил, что несмотря на войну, Харьков сохраняет лидерские позиции среди других украинских городов.

Командир одной из воинских частей, полковник Юрий К. в поздравлении подчеркнул, что благодаря лидерству мэра и его труду Харьков остается лучшим городом Украины.

Президент Нацакадемии правовых наук Украины Владимир Журавель поблагодарил Терехова за его усилия, которые он прилагает для обеспечения жизнедеятельности города, привлечения инвесторов к восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию условий, чтобы Харьков был безопасным, привлекательным и комфортным.

В поздравительной открытке мэра Львова Андрея Садового отмечено, что Львов и Харьков – разные по истории и характеру города, но сегодня они объединены общей целью, взаимной поддержкой и верой в лучшее будущее.