Нарушители ПДД в Харькове «засветились» в соцсетях: копы их наказали (фото)
Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, разыскали водителей и привлекли их к ответственности благодаря видео в интернете.
В частности, на днях инспекторы нашли водителей авто Range Rover и KIA, проехавших на «красный». В обоих случаях на граждан составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУпАП.
А водители авто Mercedes и Mazda на дороге с двусторонним движением, выехали на встречную полосу. Их привлекли к ответственности по ч.2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.
«В очередной раз напоминаем всем водителям, что дороги общего пользования — это не место для дерзких нарушений ПДД. Будьте ответственны и осторожны, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих», — призвали патрульные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 127 бригада ТрО Харькова, нарушение ПДД, патрульная полиция, соцсети;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.".