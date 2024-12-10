Нарушители ПДД в Харькове «засветились» в соцсетях: копы их наказали (фото)

Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, разыскали водителей и привлекли их к ответственности благодаря видео в интернете.

В частности, на днях инспекторы нашли водителей авто Range Rover и KIA, проехавших на «красный». В обоих случаях на граждан составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУпАП.

А водители авто Mercedes и Mazda на дороге с двусторонним движением, выехали на встречную полосу. Их привлекли к ответственности по ч.2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.

«В очередной раз напоминаем всем водителям, что дороги общего пользования — это не место для дерзких нарушений ПДД. Будьте ответственны и осторожны, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих», — призвали патрульные.