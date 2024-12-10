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Порушники ПДР у Харкові «засвітились» у соцмережах: копи їх покарали (фото)

Суспільство 15:30   10.12.2024
Вікторія Яковенко
Порушники ПДР у Харкові «засвітились» у соцмережах: копи їх покарали (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Харківські правоохоронці розшукали водіїв, які порушили ПДР.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, розшукали водіїв та притягнули їх до відповідальності завдяки відео в інтернеті.

Зокрема, днями інспектори знайшли водіїв авто «Range Rover» та «KIA», які проїхали на «червоний». В обох випадках на громадян склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

А водії авто «Mercedes» та «Mazda» на дорозі з двостороннім рухом, виїхали на зустрічну смугу. Їх притягнули до відповідальності за ч.2 ст 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

«Вкотре нагадуємо всім водіям, що дороги загального користування — це не місце для зухвалих порушень ПДР. Будьте відповідальними та обережними, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих», – закликали патрульні.

нарушитель ПДД в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
нарушитель ПДД в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
нарушитель ПДД в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці розшукали водіїв, які порушили ПДР.".