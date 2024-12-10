Порушники ПДР у Харкові «засвітились» у соцмережах: копи їх покарали (фото)

Харківські правоохоронці розшукали водіїв, які порушили ПДР.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, розшукали водіїв та притягнули їх до відповідальності завдяки відео в інтернеті.

Зокрема, днями інспектори знайшли водіїв авто «Range Rover» та «KIA», які проїхали на «червоний». В обох випадках на громадян склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

А водії авто «Mercedes» та «Mazda» на дорозі з двостороннім рухом, виїхали на зустрічну смугу. Їх притягнули до відповідальності за ч.2 ст 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

«Вкотре нагадуємо всім водіям, що дороги загального користування — це не місце для зухвалих порушень ПДР. Будьте відповідальними та обережними, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих», – закликали патрульні.