Відомий «Щедрик» пролунає для харків’ян у Святвечір і Різдво: де буде концерт
Фото: Харківська міськрада
Для харків’ян підготували різдвяну програму «Щедрик», повідомляє Харківська міськрада.
Концерти відбудуться на станції метро «Історичний музей» 24 грудня (початок – о 17:00) та 25 грудня (початок – о 16:00).
«Під час заходів пролунає всесвітньо відомий «Щедрик», а також найпопулярніші новорічні пісні, різдвяні колядки та інші зимові мелодії у виконанні провідних солістів і артистів Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка», – зазначили у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 127 бригада ТрО Харькова, колядки, Рождество, харьковчане, щедрик;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для харків’ян підготували різдвяну програму «Щедрик», повідомляє Харківська міськрада.".