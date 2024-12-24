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Відомий «Щедрик» пролунає для харків’ян у Святвечір і Різдво: де буде концерт

Суспільство 15:52   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Відомий «Щедрик» пролунає для харків’ян у Святвечір і Різдво: де буде концерт Фото: Харківська міськрада

Для харків’ян підготували різдвяну програму «Щедрик», повідомляє Харківська міськрада.

Концерти відбудуться на станції метро «Історичний музей» 24 грудня (початок – о 17:00) та 25 грудня (початок – о 16:00).

«Під час заходів пролунає всесвітньо відомий «Щедрик», а також найпопулярніші новорічні пісні, різдвяні колядки та інші зимові мелодії у виконанні провідних солістів і артистів Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка», – зазначили у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Відомий «Щедрик» пролунає для харків’ян у Святвечір і Різдво: де буде концерт
Відомий «Щедрик» пролунає для харків’ян у Святвечір і Різдво: де буде концерт
24.12.2024, 15:52

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для харків’ян підготували різдвяну програму «Щедрик», повідомляє Харківська міськрада.".