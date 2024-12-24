Відомий «Щедрик» пролунає для харків’ян у Святвечір і Різдво: де буде концерт

Для харків’ян підготували різдвяну програму «Щедрик», повідомляє Харківська міськрада.

Концерти відбудуться на станції метро «Історичний музей» 24 грудня (початок – о 17:00) та 25 грудня (початок – о 16:00).

«Під час заходів пролунає всесвітньо відомий «Щедрик», а також найпопулярніші новорічні пісні, різдвяні колядки та інші зимові мелодії у виконанні провідних солістів і артистів Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка», – зазначили у міськраді.